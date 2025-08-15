Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Brand in Lagerhalle greift auf Wohnhaus über - Hoher Sachschaden

Osnabrück (ots)

Seit dem frühen Freitagmorgen sind Feuerwehr und Polizei im Ortsteil Insingdorf im Einsatz. Gegen 06:20 Uhr geriet in der Straße Vinkemühlenheide eine Lagerhalle mit angeschlossener Werkstatt aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf ein baulich angrenzendes Wohnhaus aus. Die fünf Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Löscharbeiten, an denen unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Melle-Mitte und Neuenkirchen beteiligt sind, werden voraussichtlich den gesamten Tag andauern. Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt. Sowohl die Lagerhalle als auch das Wohnhaus sind durch den Brand unbewohnbar bzw. nicht mehr nutzbar. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und zur Sicherung möglicher Beweismittel wurde der Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

