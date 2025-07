Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

Kriegshaber - Am Sonntag (06.07.2025) griff ein 38-Jähriger eine 35-Jährige in der Virchowstraße an und verletzte diese schwer. Der 38-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 19.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 38-Jährigen und der 35-Jährigen in einer Wohnung. Anschließend bedrohte der 38-Jährige die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Messer. Die Frau flüchtete deshalb zusammen mit ihrer Begleiterin aus der Wohnung. Hierbei griff der 38-Jährige die 35-Jährige offenbar mit einem Messer an und verletzte sie dabei schwer im Oberkörperbereich. Die Frau flüchtete sich in das Auto eines Zeugen/Passanten und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Einsatzkräfte der Polizei fahndeten umgehend nach dem 38-Jährigen und nahmen ihn kurze Zeit später im Nahbereich vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde er am Montag (07.07.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung und setzte diesen in Vollzug. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich bei den beiden Beteiligten um ein getrenntlebendes Ehepaar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell