Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Dodesheide: Brand in ehemaligem Studentenwohnheim - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12:15 Uhr, wurde der Leitstelle ein Brand in einem ehemaligen Studentenwohnheim in der Mecklenburger Straße gemeldet. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen Teile des Gebäudes in Vollbrand. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten.

Aufgrund des Einsatzes kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmende, die Mecklenburger Straße und umliegende Straßen weiträumig zu umfahren.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Bereits Ende Mai kam es zu zwei Bränden in dem Gebäude (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/6043000). Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0541/327-3103 (tagsüber) oder unter -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell