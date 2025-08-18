PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Handtaschenraub in der Franz-Lenz-Straße

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es gegen 02:15 Uhr zu einem Angriff auf eine 48-jährige Osnabrückerin in der Franz-Lenz-Straße. Unter einem Vorwand wurde die Frau von einem unbekannten Mann auf ein Grundstück in der Nähe der Hamburger Straße gelockt. Dort warteten zwei weitere unbekannte Männer, die die Frau gemeinsam körperlich angriffen und ihr die Handtasche entrissen. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in Richtung des Haseuferwegs. Die leicht verletzte Frau konnte durch Hilferufe Zeugen auf sich aufmerksam machen. Diese verständigten schließlich die Polizei.

Die unbekannten Angreifer wurden wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre alt, dünne Statur, klein, braune Haare, ein Täter hatte einen Bart. Unterwegs waren die drei Männer mit Fahrrädern.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diese melden sich bitte unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

