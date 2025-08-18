Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Mann belästigt Radfahrerin am Hasesee - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen kam es auf dem Radweg entlang des Hasesees zu einer exhibitionistischen Handlung. Eine 76 Jahre alte Radfahrerin passierte gegen 11.20 Uhr eine Parkbank, auf der ein Mann saß. Dieser manipulierte nach Angaben der Frau an seinem entblößten Geschlechtsteil. Die alarmierte Polizei suchte den beschriebenen Bereich unmittelbar ab, konnte den Mann jedoch nicht mehr antreffen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Täter zwischen 35 und 50 Jahre alt und trug eine Basecap mit blauen Anteilen. Die Polizei Bramsche bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des Mannes geben können, sich unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

