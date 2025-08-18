Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verdacht eines verbotenen Autorennens in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Ein Autofahrer meldete am späten Samstagabend (23.45 Uhr) der Polizei den Verdacht auf ein illegales Autorennen in der Osnabrücker Innenstadt. Nach seinen Beobachtungen befuhren drei Autofahrer den Wallring mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im weiteren Verlauf missachtete ein Beteiligter das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich Hasemauer/Natruper-Tor-Wall. Zudem führten die Fahrer mehrfach Spurwechsel ohne Betätigung des Blinkers durch und setzten wiederholt die Lichthupe ein. Die Polizei leitete umgehend Ermittlungen ein. Es wurden Verfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen - einem Mercedes, einem BMW sowie einem Mini Cooper - geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0541/327-2515 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell