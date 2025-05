Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Eigentümer gesucht - Wasserschutzpolizei Schwerin stellt Kajak sicher

Schwerin (ots)

Am 24.Mai 2025 stellten Kollegen der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Schwerin ein Einer-Kajak sicher. Das Kajak wurde auf dem Schweriner See in Höhe Schelfwerder aufgefunden. Das blaue Kajak besitzt markante Aufkleber.

Der Eigentümer wird gebeten, sich in der WSPI Schwerin zu melden (Telefon: 0385-55576-0, E-Mail wspi.schwerin@polmv.de).

