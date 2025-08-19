Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Heu in Brand - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Brand auf einer Wiese an der Heinrich-Schmedt-Straße unweit zur Glückaufstraße. Die Freiwillige Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das brennende Heu, welches auf der Wiese gelagert wurde, vollständig löschen. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass mehrere Zeugen zuvor drei unbekannte Personen im Bereich des Brandortes beobachteten, die augenscheinlich Böller auf die Wiese warfen. Anschließend seien die Drei auf Rollern in Richtung Glückaufstraße geflüchtet. Die Polizei leitet ein Strafverfahren wegen Brandstiftung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

