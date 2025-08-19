PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OS: Wallenhorst: Rollerfahrer und Mitfahrerin schwer verletzt nach Kollision mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Montagabend befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad gegen 18:20 Uhr die Straße "Auf der Heide" in westliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann aus Wallenhorst hinter einer S-Kurve die Kontrolle über sein Zweirad und kollidierte folglich mit einem entgegenkommenden Mercedes. Der 33-Jährige und seine 21-jährige Mitfahrerin, ebenfalls whft. in Wallenhorst, wurden bei dem Unfall schwer verletzt und kamen anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 39-jährige Mercedes-Fahrer (whft. Wallenhorst) blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Das Kleinkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

