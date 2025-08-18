PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Couragiert: Zeugen stellen mutmaßlichen Dieb von E-Scooter

Offenburg (ots)

Mutig und beherzt zeigten sich am Sonntagnachmittag zwei Zeugen, die gegen 14:20 Uhr in der Stegermattstraße vor einem Freibad den Diebstahl zweier E-Scooter beobachtet und couragiert eingegriffen haben. Die Zeugen haben hierbei einen 34-Jährigen zusammen mit einem bislang noch unbekannten Komplizen bei seinen kriminellen Aktivitäten überrascht. Als sie dann die Verdächtigen angesprochen haben, rannten diese davon, ließen aber die zuvor entwendeten E-Scooter zurück. Der 34-Jährige konnte von den Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife festgehalten werden. Ein von dem Festgehaltenen während der Flucht weggeworfenes Klappmesser wurde sichergestellt. In einem bei der Flucht liegen gebliebenen Rucksack der Verdächtigen konnte ein Bolzenschneider aufgefunden werden. Die beiden sichergestellten E-Scooter befinden sich zwischenzeitlich wieder in Besitz der rechtmäßigen Eigentümer. Die Ermittlungen zu dem geflüchteten Tatverdächtigen dauern an.

/th /wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

