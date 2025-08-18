Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Griesheim - Garage in Brand

Offenburg (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der technische Defekt am Akku eines Elektromotorrads am Sonntagvormittag in der Straße "Vogelskopf" zu einem Brandausbruch in einer Doppelgarage geführt haben. Gegen 11:40 Uhr soll durch eine Anwohnerin ein lauter Knall und kurz darauf eine starke Rauchentwicklung aus einer Doppelgarage wahrgenommen worden sein. Beim anschließenden Nachschauen konnten in Brand geratene Akkus festgestellt werden. Zunächst haben Bewohner versucht das Feuer selbst zu löschen, der immer wieder aufflammende Akku konnte letztendlich aber erst durch Einsatzkräfte der Feuerwehr eingedämmt und dann sicher deponiert werden. Durch den Brand entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Personen kamen nach derzeitigen Feststellungen keine zu Schaden.

