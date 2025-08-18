PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Griesheim - Garage in Brand

Offenburg (ots)

Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte der technische Defekt am Akku eines Elektromotorrads am Sonntagvormittag in der Straße "Vogelskopf" zu einem Brandausbruch in einer Doppelgarage geführt haben. Gegen 11:40 Uhr soll durch eine Anwohnerin ein lauter Knall und kurz darauf eine starke Rauchentwicklung aus einer Doppelgarage wahrgenommen worden sein. Beim anschließenden Nachschauen konnten in Brand geratene Akkus festgestellt werden. Zunächst haben Bewohner versucht das Feuer selbst zu löschen, der immer wieder aufflammende Akku konnte letztendlich aber erst durch Einsatzkräfte der Feuerwehr eingedämmt und dann sicher deponiert werden. Durch den Brand entstand insgesamt ein Sachschaden von schätzungsweise 30.000 Euro. Personen kamen nach derzeitigen Feststellungen keine zu Schaden.

/th

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 12:36

    POL-OG: Rastatt - Angriff auf Polizeibeamte

    Rastatt (ots) - Im Laufe der Ermittlungen zu einer möglichen nicht artgerechten Hundehaltung in Iffezheim, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Rastatt zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte durch einen der Beteiligten. Mehrere Hinweise gingen gegen 22:40 Uhr bei der Polizei ein, dass sich auf einem Grundstück in Iffezheim ein Welpe seit Stunden alleine sowie ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:11

    POL-OG: Hohberg, Hofweier - Zwei Tatverdächtige festgenommen

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, sollen sich ein 18- und ein 20-Jähriger an einer verschlossenen Kasse eines Selbstbedienungsstandes in der Straße "Binzburghöfe" zu schaffen gemacht haben. In der Zeit zwischen 1:15 und 1:35 Uhr sollen sie vermummt und in dunkler Kleidung circa 100 Euro Bargeld erbeutet haben und anschließend auf Fahrrädern geflüchtet sein. Vorhandene Videoaufzeichnungen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:31

    POL-OG: Lahr, Mietersheim - Tödlicher Badeunfall

    Lahr, Mietersheim (ots) - Zu einem tödlichen Badeunfall kam es am Sonntagnachmittag auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau in Lahr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begab sich ein 39-jähriger Mann kurz vor 16 Uhr in den See des Parks, um dort den zuvor beim Spielen mit dessen Kindern ins Wasser gefallenen Ball zu holen. Hierbei ging er aus nicht bekannten Gründen unter und wurde wenig später entdeckt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren