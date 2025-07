POL-VK: Trunkenheitsfahrt auf der A 620

Püttlingen-Köllerbach (ots) - Am Freitag, dem 25.07.2025, wurden im Zeitraum 10:00 Uhr und 18:30 Uhr, mehrere Werbebanner des SF Köllerbach entwendet. Diese waren am Zaun des Sportplatzes in der Hauptstraße in Püttlingen angebracht. Bei Hinweisen bittet die Polizei Völklingen sich unter der 06898/2020 telefonisch zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- DGL Cloosstraße ...

