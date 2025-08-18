Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Angriff auf Polizeibeamte

Rastatt (ots)

Im Laufe der Ermittlungen zu einer möglichen nicht artgerechten Hundehaltung in Iffezheim, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Rastatt zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte durch einen der Beteiligten. Mehrere Hinweise gingen gegen 22:40 Uhr bei der Polizei ein, dass sich auf einem Grundstück in Iffezheim ein Welpe seit Stunden alleine sowie ohne jegliche Futter- beziehungsweise Wasserquelle, im Außenbereich befinden solle. Der mehrwöchige Welpe wurde daraufhin zum Polizeirevier gebracht. Neben der Hundehalterin begab sich auch ein 36-jähriger Bekannter mit ihr zur Dienststelle, der das Tier zuvor offenbar beaufsichtigte. Zunehmend aggressiver werdend, störte er die Ermittlungen, so dass er einen Platzverweis für die Dienststelle erhielt. Diesem kam er nicht nach, so dass ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Beim Versuch, einem der Beamten einen Faustschlag zu versetzen, wurde der Mittdreißiger zu Boden und anschließend kurzzeitig in eine Zelle gebracht. Während der Maßnahmen beleidigte der mit rund zwei Promille alkoholisierte Mann die Polizisten und sprach Drohungen aus. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Der Hund, der augenscheinlich wohlauf war, konnte an die Besitzerin ausgehändigt werden. Das Veterinäramt wurde von den Feststellungen in Kenntnis gesetzt.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell