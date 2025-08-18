PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Angriff auf Polizeibeamte

Rastatt (ots)

Im Laufe der Ermittlungen zu einer möglichen nicht artgerechten Hundehaltung in Iffezheim, kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag in den Räumlichkeiten des Polizeireviers Rastatt zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte durch einen der Beteiligten. Mehrere Hinweise gingen gegen 22:40 Uhr bei der Polizei ein, dass sich auf einem Grundstück in Iffezheim ein Welpe seit Stunden alleine sowie ohne jegliche Futter- beziehungsweise Wasserquelle, im Außenbereich befinden solle. Der mehrwöchige Welpe wurde daraufhin zum Polizeirevier gebracht. Neben der Hundehalterin begab sich auch ein 36-jähriger Bekannter mit ihr zur Dienststelle, der das Tier zuvor offenbar beaufsichtigte. Zunehmend aggressiver werdend, störte er die Ermittlungen, so dass er einen Platzverweis für die Dienststelle erhielt. Diesem kam er nicht nach, so dass ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Beim Versuch, einem der Beamten einen Faustschlag zu versetzen, wurde der Mittdreißiger zu Boden und anschließend kurzzeitig in eine Zelle gebracht. Während der Maßnahmen beleidigte der mit rund zwei Promille alkoholisierte Mann die Polizisten und sprach Drohungen aus. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Der Hund, der augenscheinlich wohlauf war, konnte an die Besitzerin ausgehändigt werden. Das Veterinäramt wurde von den Feststellungen in Kenntnis gesetzt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:11

    POL-OG: Hohberg, Hofweier - Zwei Tatverdächtige festgenommen

    Offenburg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, sollen sich ein 18- und ein 20-Jähriger an einer verschlossenen Kasse eines Selbstbedienungsstandes in der Straße "Binzburghöfe" zu schaffen gemacht haben. In der Zeit zwischen 1:15 und 1:35 Uhr sollen sie vermummt und in dunkler Kleidung circa 100 Euro Bargeld erbeutet haben und anschließend auf Fahrrädern geflüchtet sein. Vorhandene Videoaufzeichnungen ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:31

    POL-OG: Lahr, Mietersheim - Tödlicher Badeunfall

    Lahr, Mietersheim (ots) - Zu einem tödlichen Badeunfall kam es am Sonntagnachmittag auf dem ehemaligen Gelände der Landesgartenschau in Lahr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begab sich ein 39-jähriger Mann kurz vor 16 Uhr in den See des Parks, um dort den zuvor beim Spielen mit dessen Kindern ins Wasser gefallenen Ball zu holen. Hierbei ging er aus nicht bekannten Gründen unter und wurde wenig später entdeckt ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:21

    POL-OG: Steinmauern - Gefährliche Flucht vor der Polizei, Zeugen gesucht

    Steinmauern (ots) - Während sich ein 22-Jähriger seit diesem Wochenende einem ausgiebigen Ermittlungsverfahren gegenüber sieht, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Der Mann soll bereits am Samstag mit seinem älteren Mercedes SUV mit falschen Kennzeichen, ohne Führerschein, ohne Zulassung und Versicherungsschutz sowie unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren