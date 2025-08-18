PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern - Gefährliche Flucht vor der Polizei, Zeugen gesucht

Steinmauern (ots)

Während sich ein 22-Jähriger seit diesem Wochenende einem ausgiebigen Ermittlungsverfahren gegenüber sieht, sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach Zeugen. Der Mann soll bereits am Samstag mit seinem älteren Mercedes SUV mit falschen Kennzeichen, ohne Führerschein, ohne Zulassung und Versicherungsschutz sowie unter möglichem Betäubungsmitteleinfluss die Hauptstraße in Elchesheim-Illingen in Richtung Steinmauern befahren haben. Am Sonntag begegnete der Mann in seinem Mercedes gegen 11:40 Uhr erneut der Streifenbesatzung, als er die Hauptstraße in Steinmauern befuhr. Aufgrund des Vorfalles vom Vortag, wendete die Streife und nahm die Verfolgung auf. Der 22-Jährige beschleunigte darauf hin stark und überholte trotz Gegenverkehr. Im Bereich der Einmündung der Rheinstraße verlor der Mann die Kontrolle über den SUV und fuhr über eine Verkehrsinsel, kam zum Stehen und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Auch hier war er wieder mit falschen Kennzeichen, ohne Versicherungsschutz und Zulassung sowie ohne Führerschein unterwegs. Der Mercedes wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Beamten aus Rastatt sind nun auf der Suche nach Zeugen: Wer durch die Fahrweise des 22-Jährigen gefährdet wurde, wendet sich unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Ermittler in Rastatt.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

