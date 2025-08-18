Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in eine Gaststätte

Offenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll es in der Lange Straße zu einem Einbruch in eine Gaststätte gekommen sein. Unbekannte sollen gegen 2:45 Uhr zunächst versucht haben, eine Tür aufzuhebeln. Nachdem dies offensichtlich nicht von Erfolg gekrönt war, versuchten sich die Einbrecher an einem Fenster und sind so gewaltsam in das Innere der Gaststätte eingestiegen. Dort soll aus der Kasse etwas Bargeld entwendet worden sein. Ihre weitere Tatausführung wurde möglicherweise durch einen ausgelösten Alarm gestoppt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf circa 1.000 Euro.

