Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - E-Scooter-Fahrer bei schwerem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Gernsbach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Gernsbach zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger E-Scooter-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Unfall ereignete sich, als der E-Scooter-Fahrer die Seitenstraße der Casimir-Katz-Straße befuhr und beim Einbiegen in die K3766/Casimir-Katz-Straße die Vorfahrt eines bevorrechtigten Mercedes missachtete. Der 41-jährige E-Scooter-Fahrer wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der E-Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, als er seinen E-Scooter lenkte. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Die Beamten der Verkehrsaußendienststelle in Bühl haben die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen./AFK

