POL-OG: Baden-Baden - Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend kurz vor 18 Uhr im Bereich Augustaplatz. Drei Männer, die sich öfter in diesem Bereich aufhalten und sich gegenseitig kennen dürften, waren aus noch ungeklärter Ursache in Streit geraten. Nach ersten Erkenntnissen hatte einer der Männer im Streit einen 40-Jährigen körperlich angegangen, der dabei zu Boden ging. Währenddessen soll ein weiterer 21-Jähriger aus der Gruppe ein Messer gezogen und damit den am Boden liegenden 40-Jährigen attackiert haben. Danach sei der Verletzte zunächst aufgestanden und weggelaufen. Der alarmierte Rettungsdienst kümmerte sich nach dem Eintreffen um die Verletzungen des Mannes und lieferte ihn in eine Klinik ein. Der 21-jährige Angreifer konnte noch vor Ort von den Polizeistreifen aus Baden-Baden vorläufig festgenommen werden. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und nähere Angaben machen können. Telefon der Polizei Baden-Baden: 07221 680-120.

