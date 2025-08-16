POL-OG: Rust - Tödlicher Verkehrsunfall
Rust (ots)
Am späten Freitagabend, um 22:36 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki die Europa-Park-Straße von Rust kommend in Richtung Autobahnzubringer. Vermutlich kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, Ford S-Max. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die drei Insassen des Pkw Ford wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Die Europa-Park-Straße wurde voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.
/EJA
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-210
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell