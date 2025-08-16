Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Tödlicher Verkehrsunfall

Rust (ots)

Am späten Freitagabend, um 22:36 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki die Europa-Park-Straße von Rust kommend in Richtung Autobahnzubringer. Vermutlich kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, Ford S-Max. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die drei Insassen des Pkw Ford wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro. Die Europa-Park-Straße wurde voll gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

/EJA

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell