POL-PPRP: Kinderwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (27.07.2025, gegen 15:50 Uhr), kam es zu einem Fall von häuslicher Gewalt im Stadtteil Hemshof. Ein 28-Jähriger schlug seine Freundin und drohte ihr mit einem Messer. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Sie flüchtete in die Wohnung ihrer Eltern, wovor der 28-Jährige randalierte und durch die alarmierten Polizeibeamten unter Androhung eines Tasers schließlich gefesselt und in ...

mehr