POL-PPRP: Taser-Androhung bei Polizeieinsatz

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte stahlen vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag (27. - 28.07.2025) einen Kleintransporter mit offener Ladefläche von einer Baustelle am Heinrich-Böll-Gymnasium (Karolina-Burger-Straße). Am Montag, gegen 4:20 Uhr, beobachtete eine Zeugin wie der Kleintransporter mit einem Baum in der Ludwigsstraße zusammenstieß und alarmierte ...

