Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Pritschenwagen und Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte stahlen vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag (27. - 28.07.2025) einen Kleintransporter mit offener Ladefläche von einer Baustelle am Heinrich-Böll-Gymnasium (Karolina-Burger-Straße). Am Montag, gegen 4:20 Uhr, beobachtete eine Zeugin wie der Kleintransporter mit einem Baum in der Ludwigsstraße zusammenstieß und alarmierte die Polizei. Laut der Zeugin sollen zwei Männer nach dem Zusammenstoß fußläufig in Richtung Ludwigsplatz geflüchtet sein. Bei den Ermittlungen stellte sich dann heraus, dass das Fahrzeug scheinbar von der Baustelle gestohlen wurde. In dem Transporter konnten die Polizeibeamten zwei neuwertige Fahrräder (ein orangefarbenes Rennrad der Marke Cannondale und ein schwarzes Pedelec der Marke Fischer) sicherstellen. Diese könnten auch gestohlen worden sein. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Haben Sie etwas gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell