Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto fährt gegen Straßenbahnhaltestelle

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (28.07.2025), gegen 2:10 Uhr, fuhr ein 19-jähriger Autofahrer gegen die Straßenbahnhaltestelle Wittelsbachplatz in der Saarlandstraße. Der 19-Jährige befuhr die Saarlandstraße und verlor, vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, in der Kurve am Wittelsbachplatz die Kontrolle. Er stieß mit dem Zaun der Straßenbahnhaltestelle zusammen, dabei wurde keiner verletzt. Das Auto ist nicht mehr fahrbereit und der Bahnverkehr wurde vorübergehend gesperrt. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

