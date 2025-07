POL-PPRP: 11-Jähriger vermisst

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Freitag, den 25.07.2025 auf Samstag, den 26.07.2025, zwischen 21:00 Uhr und 08:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Firmenfahrzeug in der Wollstraße in Ludwigshafen ein und entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen im Wert von circa 4.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail ...

mehr