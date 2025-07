POL-PPRP: Diebstahl von Arbeitsgerät aus Firmenfahrzeug

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagabend des 26.07.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in Ludwigshafen an der Kreuzung Bliesstraße/Wollstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 19-jährige Pkw-Fahrer, der die Bliesstraße in Fahrtrichtung Damaschkestraße befuhr, übersah den 53-jährigen Pkw-Fahrer, der die Wollstraße in Fahrtrichtung Raschigstraße befuhr und bevorrechtigt war. Der Unfallverursacher wurde infolge ...

