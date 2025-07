Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Samstagabend des 26.07.2025, gegen 19:00 Uhr, kam es in Ludwigshafen an der Kreuzung Bliesstraße/Wollstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 19-jährige Pkw-Fahrer, der die Bliesstraße in Fahrtrichtung Damaschkestraße befuhr, übersah den 53-jährigen Pkw-Fahrer, der die Wollstraße in Fahrtrichtung Raschigstraße befuhr und bevorrechtigt war. Der Unfallverursacher wurde infolge des Unfalls leicht verletzt, weshalb er durch den hinzugerufenen Rettungswagen versorgt und anschließend zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

