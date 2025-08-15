PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Verkehrsunfallflucht
ZEUGENAUFRUF

Mahlberg (ots)

Am Freitagmittag, gegen 14:30 Uhr kam es auf einem EDEKA-Parkplatz in Mahlberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Kradfahrer wollte sein Gefährt am Ende des EDEKA-Parkplatzes, in Höhe des dortigen Getränkemarktes, zwischen zwei geparkten Fahrzeugen parken und beschädigte hierbei ein neben ihm stehenden Renault mit LR-Kennzeichen. Der bislang unbekannte Kradfahrer entfernte sich dann, trotz entstandenem Sachschaden, unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund dessen sind die Beamten des Polizeiposten Ettenheim auf der Suche nach Zeugen,die sachdienliche Angaben zum Krad bzw. Kradfahrer machen können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07822/446950 zu melden./AFK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1410
E-Mail: offenburg.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

