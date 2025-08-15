Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand

Lahr (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kanadaring kam es am Freitagnachmittag. Gegen 15:10 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte über das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss informiert und eilten zum Brandort. Derzeit sind die Lösch- und Rettungsarbeiten im Gange. Im Zuge dessen ist die Schwarzwaldstraße zwischen beiden Einmündungen des Kanadarings gesperrt und es wird örtlich umgeleitet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hierüber und über das Ausmaß oder Verletzte wird nachberichtet.

