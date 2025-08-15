PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand

Lahr (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kanadaring kam es am Freitagnachmittag. Gegen 15:10 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte über das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss informiert und eilten zum Brandort. Derzeit sind die Lösch- und Rettungsarbeiten im Gange. Im Zuge dessen ist die Schwarzwaldstraße zwischen beiden Einmündungen des Kanadarings gesperrt und es wird örtlich umgeleitet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hierüber und über das Ausmaß oder Verletzte wird nachberichtet.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 21 1450
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 13:19

    POL-OG: Bühl - Warnbake auf Gleis geworfen, Tatverdächtige vorläufig festgenommen

    Bühl (ots) - Am späten Donnerstagabend soll es am Bahnhof in Bühl zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen sein. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren stehen im Verdacht, gegen 23:50 Uhr die Warnbake einer Absperrung entnommen und diese auf ein gegenüberliegendes Gleis geworfen haben. Die Warnbake soll nur knapp einen vorbeifahrenden ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 12:21

    POL-OG: Rastatt - Diebstahl aus Pkw, Zeugenaufruf

    Rastatt (ots) - Freitagnacht, kurz vor 2:30 Uhr, konnte ein Zeuge zunächst einen Knall wahrnehmen und kurz darauf beobachten, wie eine bislang unbekannte Person aus einem im Westring abgestellten Auto etwas herausgenommen habe. Der Unbekannte soll die Fensterscheibe des Ford eingeschlagen und daraufhin eine Tasche sowie ein Navigationsgerät entwendet haben. Auf die Rufe des Zeugen flüchtete der Dieb, der nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren