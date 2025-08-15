PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OG: Bühl - Warnbake auf Gleis geworfen, Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Bühl (ots)

Am späten Donnerstagabend soll es am Bahnhof in Bühl zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen sein. Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren stehen im Verdacht, gegen 23:50 Uhr die Warnbake einer Absperrung entnommen und diese auf ein gegenüberliegendes Gleis geworfen haben. Die Warnbake soll nur knapp einen vorbeifahrenden Personenzug verfehlt haben. Zwei weitere nachfolgende Güterzüge haben jedoch das Hindernis im Gleisbett überfahren. Anschließend sollen die Jugendlichen über die Gleise geflüchtet sein, konnten jedoch in der Eisenbahnstraße von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bühl vorläufig festgenommen werden. Gegen die Tatverdächtigen wurden Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt und es dürfte kein Sachschaden entstanden sein.

/th

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

