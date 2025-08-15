PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand
NACHTRAGSMELDUNG

Lahr (ots)

Vermutlich das Laden eines E-Scooters im Kinderzimmer führte zum Wohnungsbrand am Mittag im Kanadaring in Lahr. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich insgesamt fünf Personen in der Wohnung, die diese jedoch alle selbständig verlassen konnten. Zwei Bewohner, ein 15 und 31 Jahre alt, wurden durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt und in eine umliegende Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Lahr rettete insgesamt 6 weitere Bewohner aus dem Gebäudekomplex. Die Brandwohnung ist aktuell unbewohnbar. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 200.000 - 250.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen./AFK

Ursprungsmeldung:

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kanadaring kam es am Freitagnachmittag. Gegen 15:10 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte über das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss informiert und eilten zum Brandort. Derzeit sind die Lösch- und Rettungsarbeiten im Gange. Im Zuge dessen ist die Schwarzwaldstraße zwischen beiden Einmündungen des Kanadarings gesperrt und es wird örtlich umgeleitet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hierüber und über das Ausmaß oder Verletzte wird nachberichtet./rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1410
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 17:57

    POL-OG: Mahlberg - Verkehrsunfallflucht / ZEUGENAUFRUF

    Mahlberg (ots) - Am Freitagmittag, gegen 14:30 Uhr kam es auf einem EDEKA-Parkplatz in Mahlberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Kradfahrer wollte sein Gefährt am Ende des EDEKA-Parkplatzes, in Höhe des dortigen Getränkemarktes, zwischen zwei geparkten Fahrzeugen parken und beschädigte hierbei ein neben ihm stehenden Renault mit ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 15:39

    POL-OG: Lahr - Gebäudebrand

    Lahr (ots) - Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kanadaring kam es am Freitagnachmittag. Gegen 15:10 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte über das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss informiert und eilten zum Brandort. Derzeit sind die Lösch- und Rettungsarbeiten im Gange. Im Zuge dessen ist die Schwarzwaldstraße zwischen beiden Einmündungen des Kanadarings gesperrt und es wird örtlich umgeleitet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hierüber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren