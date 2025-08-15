Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand

NACHTRAGSMELDUNG

Lahr (ots)

Vermutlich das Laden eines E-Scooters im Kinderzimmer führte zum Wohnungsbrand am Mittag im Kanadaring in Lahr. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich insgesamt fünf Personen in der Wohnung, die diese jedoch alle selbständig verlassen konnten. Zwei Bewohner, ein 15 und 31 Jahre alt, wurden durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt und in eine umliegende Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Lahr rettete insgesamt 6 weitere Bewohner aus dem Gebäudekomplex. Die Brandwohnung ist aktuell unbewohnbar. Der Gebäudeschaden wird auf ca. 200.000 - 250.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen./AFK

Ursprungsmeldung:

POL-OG: Lahr - Gebäudebrand

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Kanadaring kam es am Freitagnachmittag. Gegen 15:10 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte über das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss informiert und eilten zum Brandort. Derzeit sind die Lösch- und Rettungsarbeiten im Gange. Im Zuge dessen ist die Schwarzwaldstraße zwischen beiden Einmündungen des Kanadarings gesperrt und es wird örtlich umgeleitet. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Hierüber und über das Ausmaß oder Verletzte wird nachberichtet./rs

