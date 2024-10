POL-HRO: Brand einer Lagerhalle bei Stralendorf

Bad Doberan/Kühlungsborn (ots) - Am Samstagnachmittag erhielt das Polizeihauptrevier in Bad Doberan Kenntnis über einen möglichen Wohnungseinbruchsdiebstahl in Kühlungsborn. Dabei verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen bislang unbekannte Täter in der Zeit von vergangenem Donnerstag ab 09:00 Uhr bis Samstagnachmittag 16:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem ...

mehr