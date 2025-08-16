Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Zeugenaufruf

Bühlertal (ots)

Bislang unklar sind die Hintergründe für eine Auseinandersetzung am 14.08.2025, gegen 18:55 Uhr zwischen zwei Personen beim Kassenbereich im Bühlot-Bad in Bühlertal. Offensichtlich kam zunächst vor dem Eingang zum Bad zu einem verbalen Streit zwischen zwei männlichen Personen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Mehrere Personen versuchten die Streithähne zu trennen. Noch bevor die Beamten des Polizeireviers Bühl vor Ort eintrafen, flüchtete einer der Beteiligten in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bühl sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223/99097-0 in Verbindung zu setzen. /AFK

