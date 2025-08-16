PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten
Zeugenaufruf

Bühlertal (ots)

Bislang unklar sind die Hintergründe für eine Auseinandersetzung am 14.08.2025, gegen 18:55 Uhr zwischen zwei Personen beim Kassenbereich im Bühlot-Bad in Bühlertal. Offensichtlich kam zunächst vor dem Eingang zum Bad zu einem verbalen Streit zwischen zwei männlichen Personen, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Mehrere Personen versuchten die Streithähne zu trennen. Noch bevor die Beamten des Polizeireviers Bühl vor Ort eintrafen, flüchtete einer der Beteiligten in unbekannte Richtung. Die Polizei in Bühl sucht daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bühl unter der Telefonnummer 07223/99097-0 in Verbindung zu setzen. /AFK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 04:27

    POL-OG: Rust - Tödlicher Verkehrsunfall

    Rust (ots) - Am späten Freitagabend, um 22:36 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki die Europa-Park-Straße von Rust kommend in Richtung Autobahnzubringer. Vermutlich kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei frontal mit einem entgegenkommenden Pkw, Ford S-Max. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die drei ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 22:13

    POL-OG: Rust - Tatverdächtiger identifiziert - 2. Nachtragsmeldung -

    Rust (ots) - Nach intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte der 31-jährige Verdächtige am Freitagabend in Rumänien festgenommen werden. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg, dem Bundeskriminalamt, den rumänischen Sicherheitsbehörden und durch gezielte nationale und internationale Fahndungsmaßnahmen gelang es dem ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 18:05

    POL-OG: Lahr - Gebäudebrand / NACHTRAGSMELDUNG

    Lahr (ots) - Vermutlich das Laden eines E-Scooters im Kinderzimmer führte zum Wohnungsbrand am Mittag im Kanadaring in Lahr. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich insgesamt fünf Personen in der Wohnung, die diese jedoch alle selbständig verlassen konnten. Zwei Bewohner, ein 15 und 31 Jahre alt, wurden durch eingeatmete Rauchgase leicht verletzt und in eine umliegende Klinik eingeliefert. Die Feuerwehr Lahr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren