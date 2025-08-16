Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr-Kippenheimweiler, Schwanau-Nonnenweier, Rust - mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Zeugen gesucht

Lahr, Schwanau, Rust (ots)

Zu mehreren Pkw-Aufbrüchen kam es am Samstagmittag am Vogelsee in Schwanau-Nonnenweier, am Waldmattensee in Lahr-Kippenheimweiler und in den Rheinauen in Rust. Bislang unbekannte Täterschaft schlug hierbei jeweils eine Scheibe der betroffenen Pkw ein und entwendete Wertgegenstände aus dem Fahrzeuginneren. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im dreistelligen Bereich befinden. Im Rahmen der Aufnahme vor Ort konnte durch eine Streife des Polizeireviers Lahr ein Roller sichergestellt werden, der möglicherweise in Zusammenhang mit den Vorfällen steht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können, sich unter der Nummer 07821 277-0 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift sowie Hausschlüssel nie im Fahrzeug zurück. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. - Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

/BPK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell