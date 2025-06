Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Räuberischer Diebstahl im Bus

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochabend (04.06.2025), gegen 18:30 Uhr, fuhren zwei 16-Jährige mit dem Bus der Linie 72 von der Karl-Dillinger-Straße in Richtung Hans-Warsch-Platz. Darin befanden sich auch etwa sieben bislang unbekannte Jugendliche. Diese entwendeten von einem der 16-Jährigen unter Androhung von Schlägen eine E-Zigarette. Die Tätergruppe verließ den Bus am Hans-Warsch-Platz und stieg in eine Straßenbahn in Richtung Oggersheim West ein. Einer der Tatverdächtigen war etwa 14-15 Jahre alt, hatte schwarze Haare mit Mittelscheitel und war bekleidet mit einem grauen Pullover der Marke "Nike" sowie blauen Jeans. Ein weiterer Jugendlicher der Gruppe war etwa 1,60 m groß und kräftig. Ebenso war ein schwarzhaariger Junge mit "Boxerschnitt" und roter Sportweste beteiligt.

Haben Sie den Vorfall beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de .

