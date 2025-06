POL-PPRP: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (04.06.2025), gegen 10:30 Uhr, verlor eine 41-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie von der A650 auf die B9 in Fahrtrichtung Frankenthal abfuhr. Das Auto stieß gegen die Leitplanke und wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Fahrerin des Wagens wurde leicht verletzt und in ein ...

