POL-PPRP: Warnung vor betrügerischen Telefonanrufen

Speyer (ots) - Bereits am Freitag den 23.05.2025, gegen 9:45 Uhr, war ein 63-Jähriger zu Fuß im Lärchenweg, zwischen Akazienweg und Birkenweg, unterwegs, als er durch einen freilaufenden, augenscheinlich herrenlosen Collie (ähnlich wie der bekannte Hund Lassie) in die Hand gebissen wurde. Der Mann wurde hierbei so stark verletzt, dass er vorrübergehend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Es werden nun ...

