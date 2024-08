Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann verstößt gegen Bewährungsauflagen und wird eingeliefert

Bad Kreuznach/Landau (ots)

Am Nachmittag des 27. August 2024 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Bad Kreuznach einen 31-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung der Personalien, stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Sicherungshaftbefehl vom Landgericht Landau vorliegt. Der 31-Jährige Deutsche wurde vom Amtsgericht Rockenhausen wegen mehrfachen Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten sowie einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Nach einem Jahr und zehn Monaten wurde er entlassen, die verbleibende Strafe von einem Jahr wurde zur Bewährung ausgesetzt. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen wurde ein Einhandmesser aufgefunden. Des Weiteren bestanden gegen den Deutschen drei Aufenthaltsermittlungen, zwei wegen Diebstahls und eine wegen Verstößen gegen die Führungsaufsicht. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und am 28. August 2024 beim Landgericht Landau vorgeführt. Da der Mann gegen die Bewährungsauflagen verstoßen hatte, ordnete das Gericht die erneute Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an, um die Restfreiheitsstrafe zu verbüßen. Der Mann wurde in das Pfalzklinikum in Klingenmünster eingeliefert. Zusätzlich wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell