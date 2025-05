POL-HRO: Verletzter nach Unfall auf der A14

Landkreis Rostock (ots) - Die Kriminalpolizei in Teterow hat die Ermittlungen aufgenommen, nachdem am gestrigen Dienstag ein vermeintlicher Online-Betrug zum Nachteil einer im Landkreis Rostock ansässigen Firma angezeigt worden ist. Laut gegenwärtiger Erkenntnisse sei durch unbekannte Täter das Dokument einer Abschlagsrechnung nach dem Versand per Mail abgefangen ...

mehr