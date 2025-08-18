PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Hofweier - Zwei Tatverdächtige festgenommen

Offenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, sollen sich ein 18- und ein 20-Jähriger an einer verschlossenen Kasse eines Selbstbedienungsstandes in der Straße "Binzburghöfe" zu schaffen gemacht haben. In der Zeit zwischen 1:15 und 1:35 Uhr sollen sie vermummt und in dunkler Kleidung circa 100 Euro Bargeld erbeutet haben und anschließend auf Fahrrädern geflüchtet sein. Vorhandene Videoaufzeichnungen bekräftigten das Tatgeschehen. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg, nur wenige Minuten nach der Tat zunächst den jüngeren des Duos im Bereich der B3 vorläufig festzunehmen. Weitere Zehn Minuten später klickten auch bei dem 20-Jährigen die Handschließen. Er hatte sich ebenfalls im Bereich der B3 in einem Graben versteckt und wurde von Beamten der Verkehrsdienstes Offenburg gefasst. Zuvor wurde dessen mutmaßlich zur Flucht genutztes Fahrrad auf einem Feldweg liegend festgestellt. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte Aufbruchwerkzeug und Bargeld aufgefunden werden. Wie sich bei einer Überprüfung im polizeilichen Abfragesystem herausstellte, bestand gegen die beiden Heranwachsenden überdies ein nationaler Haftbefehl wegen schweren Raubes. Aktuell befinden sich die beiden Festgenommenen in polizeilichem Gewahrsam.

/th /wo

