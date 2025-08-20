PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: LKW-Unfall auf der B51: Straße in Richtung Diepholz gesperrt

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, gegen 2.30 Uhr, kam es auf der B51 zwischen den Anschlussstellen Belm-Nord und Belm-Ost zu einem Verkehrsunfall. Ein mit rund 9.000 Hühnern beladener LKW kam aus bislang ungeklärter Ursache auf Höhe Belm-Nord von der Fahrbahn ab. Über eine Strecke von rund 80 Metern kollidierte das Fahrzeug mit der Außenschutzplanke, wobei der Tank beschädigt wurde. Der LKW setzte seine Fahrt noch etwa einen Kilometer fort und verlor dabei mehrere hundert Liter Diesel auf der Fahrbahn. Schließlich blieb das Fahrzeug mit seinem Anhänger in der Schutzplanke verkeilt und quer zur Fahrbahn stehen, sodass die Bundesstraße blockiert ist. Der Fahrer blieb unverletzt. Für die Bergungsarbeiten und die Umladung der Tiere ist ein längerer Einsatz erforderlich. Die B51 ist zwischen Belm-Nord und Belm-Ost in Fahrtrichtung Diepholz weiterhin gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Über die Unfallursache und die Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Hühner blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

