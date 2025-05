POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Sonntag (18.05.2025) verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann Zutritt zu einem Garten in der Schrofenstraße. Gegen 15.00 Uhr bemerkte eine Anwohnerin den bislang Unbekannten in dem Garten, als er sich an einem Balkon zu schaffen machte und verständigte die Polizei. Der bislang unbekannte flüchtete. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Der bislang unbekannte Mann ...

