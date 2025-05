POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

Augsburg (ots) - 0919 - 14. M-Net Firmenlauf Messe Augsburg - Am morgigen Dienstag (20.05.2024) findet um 18.30 Uhr der 14. M-Net Firmenlauf statt. Hierbei kommt es aufgrund von Straßensperren von 17.45 Uhr bis in den späten Abend zu Verkehrsbehinderungen in den Bereichen Messe, Universitätsstraße, Bürgermeister-Ulrich-Straße und Friedrich-Ebert-Straße. Außerdem sind die Abfahrten "Messe" und "Stadion" der B17 ...

