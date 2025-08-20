Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 51-Jähriger nach Raub auf Tankstelle in U-Haft

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag betrat ein Mann gegen 15:20 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Rheiner Landstraße. An der Kasse bedrohte er plötzlich einen 63-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Werkzeug und raubte eine Getränkedose und eine Schachtel Zigaretten. Anschließend flüchtete er mit einem VW Golf in Richtung der Autobahn. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei.

Eine Polizeistreife konnte den flüchtigen Golf-Fahrer kurze Zeit später auf der A30 in Fahrtrichtung Rheine in Höhe der Anschlussstelle Hellern feststellen und die Verfolgung aufnehmen. Nachdem der Fahrer des Golfs am Lotter Kreuz auf die A1 wechselte, gaben ihm die Polizisten Anhaltesignale. An der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen wurde der Autofahrer schließlich kontrolliert.

Am Steuer trafen die Beamten auf einen 51-jähriger Mann, der jedoch keine Angaben machte. Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges fanden die Polizisten zahlreiche Beweismittel, darunter auch das Raubgut. Der 51-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Am heutigen Tage wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin am Amtsgericht Osnabrück vorgeführt. Diese erließ wegen des Verdachts des schweren Raubs U-Haftbefehl, sodass der 51-Jährige anschließend in eine JVA gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

