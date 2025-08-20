Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Eigentümer gestohlener Fahrrad-Akkus und Zubehör

Osnabrück (ots)

Nach mehreren Hinweisen hat die Polizei Osnabrück am Dienstag eine Durchsuchung bei einem 27-jährigen Osnabrücker durchgeführt, der im Verdacht steht mehrere schwere Diebstähle begangen zu haben. Dabei wurden insgesamt 17 Fahrrad-Akkus, ein Display sowie ein Ladegerät aufgefunden. Bekannte Tatorte befanden sich unter anderem in den Stadtteilen Wüste und Westerberg.

Die Ermittler suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern der abgebildeten Gegenstände. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 in Verbindung zu setzen.

