PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Eigentümer gestohlener Fahrrad-Akkus und Zubehör

POL-OS: Osnabrück: Polizei sucht Eigentümer gestohlener Fahrrad-Akkus und Zubehör
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Osnabrück (ots)

Nach mehreren Hinweisen hat die Polizei Osnabrück am Dienstag eine Durchsuchung bei einem 27-jährigen Osnabrücker durchgeführt, der im Verdacht steht mehrere schwere Diebstähle begangen zu haben. Dabei wurden insgesamt 17 Fahrrad-Akkus, ein Display sowie ein Ladegerät aufgefunden. Bekannte Tatorte befanden sich unter anderem in den Stadtteilen Wüste und Westerberg.

Die Ermittler suchen nun nach den rechtmäßigen Eigentümern der abgebildeten Gegenstände. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 (tagsüber) oder unter -2215 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 13:29

    POL-OS: Osnabrück: 51-Jähriger nach Raub auf Tankstelle in U-Haft

    Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag betrat ein Mann gegen 15:20 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Rheiner Landstraße. An der Kasse bedrohte er plötzlich einen 63-jährigen Mitarbeiter der Tankstelle mit einem Werkzeug und raubte eine Getränkedose und eine Schachtel Zigaretten. Anschließend flüchtete er mit einem VW Golf in Richtung der Autobahn. Der Mitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei. ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:19

    POL-OS: Bad Iburg: Motorradfahrer nach Unfall mit PKW schwer verletzt

    Osnabrück (ots) - Am Mittwochmorgen beabsichtigte eine 71-Jährige gegen 10:20 Uhr mit ihrem VW von der Schulstraße nach links auf die Bielefelder Straße abzubiegen. Dabei missachtete die Frau aus Bad Iburg die Vorfahrt eines 56-jährigen Motorradfahrers, welcher auf der Bielefelder Straße in Richtung Hilter unterwegs war. Infolgedessen kam es zur Kollision beider ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren