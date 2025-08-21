PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Autorennen auf Natruper Straße

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagabend beobachtete eine Zeugin gegen 23:30 Uhr ein illegales Straßenrennen auf der Natruper Straße in Richtung stadtauswärts. Mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit rasten vier PKW an der Zeugin vorbei, die als Radfahrerin an der Ampel in Höhe der Wachsbleiche stand. Bei den vier beteiligten Autos soll es sich um "sportliche" und eher dunklere Fahrzeuge gehandelt haben. Bei einem PKW konnte das Kennzeichenfragment OS-A ???? abgelesen werden. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen ein. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Fahrzeugen bzw. den Fahrern geben können oder ggf. selbst gefährdet wurden. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

