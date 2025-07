POL-K: 250704-1-K Jugendliche Angreifer mutmaßlich identifiziert - Fahndungsrücknahme

Köln (ots) - Am kommenden Wochenende (4.-6. Juli) finden in Köln wieder zahlreiche Veranstaltungen und Versammlungen rund um den Christopher Street Day satt. Höhepunkt ist der große CSD-Aufzug am Sonntag (6. Juli), zu der der Anmelder in diesem Jahr erneut bis zu 60.000 Teilnehmende erwartet. Der Aufzug zieht ...

mehr