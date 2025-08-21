PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es an der Kreuzung am Berliner Platz gegen 05:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Leih-E-Scooter die Wittekindstraße in Richtung stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich missachtete der junge Osnabrücker die Vorfahrt eines 50-jährigen Toyota-Fahrers, welcher vom Erich-Maria-Remarque-Ring in Richtung Goethering unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 20-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Autofahrer, ebenfalls wohnhaft in Osnabrück, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während des Unfalls war die Ampelanlage an der Kreuzung ausgefallen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Glücklicherweise konnte eine zunächst angenommene Lebensgefahr für den 20-jährigen E-Scooter-Fahrer wieder ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren