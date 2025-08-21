Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt nach Unfall mit PKW

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es an der Kreuzung am Berliner Platz gegen 05:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Leih-E-Scooter die Wittekindstraße in Richtung stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich missachtete der junge Osnabrücker die Vorfahrt eines 50-jährigen Toyota-Fahrers, welcher vom Erich-Maria-Remarque-Ring in Richtung Goethering unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 20-Jährige schwere Verletzungen erlitt. Er kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Autofahrer, ebenfalls wohnhaft in Osnabrück, blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während des Unfalls war die Ampelanlage an der Kreuzung ausgefallen. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Glücklicherweise konnte eine zunächst angenommene Lebensgefahr für den 20-jährigen E-Scooter-Fahrer wieder ausgeschlossen werden.

