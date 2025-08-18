PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt - Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen

Willstätt (ots)

Nach mutmaßlich exhibitionistischen Handlungen am Freitagabend im Bereich der Sandgasse, wurde ein 31-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Der alkoholisierte Mann soll sich gegen 18:20 Uhr vor einer Jugendlichen entblößt haben. Als eine alarmierte Streife kurz darauf den Tatort überprüfte, stießen die Beamten auf den Verdächtigen und konnten ihn vorläufig festnehmen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben Ermittlungen gegen ihn aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 16:05

    POL-OG: Offenburg - Zeugen nach exhibitionistischen Handlungen gesucht

    Offenburg (ots) - Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen gegen einen noch Unbekannten aufgenommen, nachdem sich dieser am vergangenen Freitag gegenüber zwei Radfahrerinnen entblößt haben soll. Gegen 13:30 Uhr waren die beiden Radlerinnen auf dem Kinzigdamm im Bereich der Heinrich-Hertz-Straße unterwegs, als sie den Mann passierten. Dieser hatte eine kurze braune Hose ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:37

    POL-OG: Appenweier - Gebäudebrand, Nachtragsmeldung

    Appenweier (ots) - Nach dem Brand am Sonntagabend sind die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und die Brandursachenforschung in vollem Gange. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Appenweier, unterstützt durch die Wehren aus Kehl und Renchen, waren mit 91 Wehrleuten bis in den frühen Morgen im Einsatz. Der ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 15:30

    POL-OG: Bühl, Vimbuch - Einbruch über Firmengrundstück hinweg, Zeugen gesucht!

    Bühl, Vimbuch (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 21 Uhr soll es in der Hurststraße durch bislang unbekannte Täterschaft zu einem Einbruch auf ein Firmengelände gekommen sein. Die noch Unbekannten sollen zunächst ein Loch in den nördlichen Zaun einer Firma geschnitten haben und sich so unerlaubt Zutritt auf das Grundstück verschafft haben, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren