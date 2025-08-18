POL-OG: Willstätt - Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen

Appenweier (ots) - Nach dem Brand am Sonntagabend sind die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und die Brandursachenforschung in vollem Gange. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Appenweier, unterstützt durch die Wehren aus Kehl und Renchen, waren mit 91 Wehrleuten bis in den frühen Morgen im Einsatz. Der ...

