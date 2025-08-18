POL-OG: Willstätt - Festnahme nach exhibitionistischen Handlungen
Willstätt (ots)
Nach mutmaßlich exhibitionistischen Handlungen am Freitagabend im Bereich der Sandgasse, wurde ein 31-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Der alkoholisierte Mann soll sich gegen 18:20 Uhr vor einer Jugendlichen entblößt haben. Als eine alarmierte Streife kurz darauf den Tatort überprüfte, stießen die Beamten auf den Verdächtigen und konnten ihn vorläufig festnehmen. Die Beamten der Kriminalpolizei haben Ermittlungen gegen ihn aufgenommen.
/rs
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211 211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell