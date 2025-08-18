Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Einbruch über Firmengrundstück hinweg, Zeugen gesucht!

Bühl, Vimbuch (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 21 Uhr soll es in der Hurststraße durch bislang unbekannte Täterschaft zu einem Einbruch auf ein Firmengelände gekommen sein. Die noch Unbekannten sollen zunächst ein Loch in den nördlichen Zaun einer Firma geschnitten haben und sich so unerlaubt Zutritt auf das Grundstück verschafft haben, um von dort aus durch ein weiteres Loch im südlichen Zaun auf ein angrenzendes, weiteres Firmengelände zu gelangen. Bei dieser zweiten Firma wurde in der Folge ein Anbauteil eines Bagggers im Wert von mehreren Tausend Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07223 99097-0 an die Ermittler des Polizeireviers Bühl.

