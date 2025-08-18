Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Gefährliche Körperverletzung

Bühlertal (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr soll es zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Aussichtsplattform Wiedenfelsen gekommen sein. Der 49-Jährige Angreifer soll aufgrund eines vorangegangenen Hundebisses an seiner Tochter mit dem Partner der Hundehalterin gzu streitigkeiten gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der 49-Jährige den 44-jährigen Mann nach der verbalen Auseinandersetzung an und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Zusätzlich sollen zwei weitere Begleiter des Endvierzigers ebenfalls den 44-Jährigen angegriffen haben. Die tatverdächtigen ließen von dem Mann ab, als eine andere Personengruppe auf den Vorfall aufmerksam wurde. Der Mittvierziger wurde durch die Auseinandersetzung leicht verletzt. Bei dem zu Grunde liegenden Sachverhalt hatte der Mischlingshund einer 37-Jährigen eine vorbeilaufende 6-Jährige gebissen. Sie erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

/al

