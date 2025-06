Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

BAB27/Bremerhaven

Am 13.06.2025, gegen 11:00 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Geestland einen PKW VW auf der BAB 27, Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf. Hierbei wurde festgestellt, dass der 62-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der 62-Jährige gab an, dass er einen Führerschein aus einem Drittstaat besitze. Da sich der Fahrzeugführer aber bereits seit über einem Jahr in der Bundesrepublik Deutschland aufhält, hätte er seine Fahrerlaubnis umschreiben müssen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

+++

Geestland/OT Sievern

Am 13.06.2025, gegen 19:30 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen Zeugen eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Sieverner See gemeldet. Eine 55-jährige Geestländerin beabsichtigte dort ihren PKW Hyundai einzuparken und touchierte hierbei den geparkten PKW Audi einer 47-jährigen Geestländerin. Anschließend verließ die Unfallverursacherin ihren PKW und entfernte sich fußläufig. Die Unfallverursacherin konnte durch die eingesetzten Beamten am See festgestellt werden. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Alkohol steht und so zuvor auch alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hat. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies bei einem Wert von über 2,5 Promille. Der Unfallverursacherin wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500,00 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell